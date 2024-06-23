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Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну

Американский лидер Джо Байден в скором времени втянет Соединенные Штаты в третью мировую войну. Такое мнение высказал на встрече с собственными сторонникам в Филадельфии (штат Пенсильвания) бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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