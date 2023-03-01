Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Дзюба - птица говорун. Играл бы лучше. Или вообще пошел на...«Не считаю слова ...
  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...
  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...

Задоров подрался с Фредериком после силового приема против Маршанда. У него 4 хита за 15:08 с «Бостоном»

Задоров подрался с Фредериком после силового приема против Маршанда. У него 4 хита за 15:08 с «Бостоном»

Никита Задоров применил силовой прием против Брэда Маршанда и подрался с Трентом Фредериком. Защитник «Калгари» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:4 ОТ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх