Операции Минфина РФ и курсы валют Банка России на 7 августа 2026 года

Министерство финансов Российской Федерации официально объявило о графике и объемах проведения операций по покупке иностранной валюты и золота в рамках действующего бюджетного правила на период с 7 августа по 4 сентября 2026 года.
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