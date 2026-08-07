MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Операции Минфина РФ и курсы валют Банка России на 7 августа 2026 года

Операции Минфина РФ и курсы валют Банка России на 7 августа 2026 года

Министерство финансов Российской Федерации официально объявило о графике и объемах проведения операций по покупке иностранной валюты и золота в рамках действующего бюджетного правила на период с 7 августа по 4 сентября 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии