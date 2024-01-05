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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился»

«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании. В танцах на льду очень здорово выступили Степанова и Букин.

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