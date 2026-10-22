2. ЗОДИАК АЛЬМАГЕСТА И СИНУСОИДА ПЕТЕРСА. Пункт 1. В книге Петерса и Кнобеля [1339] приведен важный график невязок, который Петерс получил, анализируя каталог Альмагеста.
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