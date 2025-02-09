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Захарова: экономика ЕС разрушилась из-за поддержки Украины

Захарова: экономика ЕС разрушилась из-за поддержки Украины

Она призвала западных чиновников признать ущерб.фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharovaЗападные страны, помогая Украине, разрушили крупнейшие экономики стран Евросоюза (ЕС) и логистические цепочки в мире.

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Комментарии
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Алексей Беляев
Очень уважаю Марию Захарову как человека и как сотрудника, профессионального сотрудника, но здесь я с ней в корне не согласен. Признаки разрушения экономик стран Евросоюза будут налицо когда евро и доллар будут стоить 60 копеек за единицу и Европа выстроится в очередь у обменных пунктов, жаждя приобрести наш деревянный. Пока же такой тенденции не наблюдается и в обозримом будущем вряд ли. Так что давайте исходить из жизненных реалий, а не фантазировать на тему
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