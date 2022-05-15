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Быстров о пенальти «Зенита»: «Те, кто считает, что его не было, не разбираются в футболе, их мнение не учитывается. Если не фол, то что это?»

Владимир Быстров уверен в правильности назначения пенальти в матче «Спартак» – «Зенит» (1:1). На 92-й минуте игры 29-го тура РПЛ хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч.

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