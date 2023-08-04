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Дмитрий Скапинцев примет участие в тренировочном лагере «Никс»

Центровой Дмитрий Скапинцев (25 лет, 206 см) примет участие в тренировочном лагере «Нью-Йорка». Если Скапинцев не попадет в состав «Никс», то может вернуться в фарм-клуб нью-йоркцев «Вестчестер Никс» в Лиге развития.

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