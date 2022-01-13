YouTube назвали одним из основных каналов дезинформации во всем мире

Более 80 организаций по проверке фактов призвали YouTube лучше бороться с дезинформацией, предлагая помощь в развенчании ложных заявлений YouTube является одним из основных каналов онлайн-дезинформации во всем мире, подчеркивают авторы заявления.
Более 80 организаций по проверке фактов призвали YouTube лучше бороться с дезинформацией, предлагая помощь в развенчании ложных заявлений YouTube является одним из основных каналов онлайн-дезинформации во всем мире, подчеркивают авторы заявления.
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