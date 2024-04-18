Вице-мэр Екатеринбурга: плитка в городе разрушилась из-за того, что по ней ездили

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что причиной разрушения плитки в центре города, которую положили менее года назад за 132 млн рублей, стали непосильные нагрузки в ходе культурно-массовых мероприятий.
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