Достижения в лечении пациентов с заболеваниями печени, связанными с холестазом: что нужно знать

Холестатические заболевания печени (ХЗП) — группа заболеваний, характеризующихся нарушением образования, секреции или выведения желчи.
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