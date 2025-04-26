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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические занятия с учениками образовательных учреждений

В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические занятия с учениками образовательных учреждений

Мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» Оренбургской области посетил школы №№ 1 и 3 и детский сад № 1 «Мир» Бузулука с важной миссией – обучить участников дорожного движения безопасному нахождению на проезжей части.

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