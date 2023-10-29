В Адыгее модернизацию медколледжа завершат до конца года

Модернизацию и переоснащение Майкопского медицинского колледжа завершат до конца 2023 года, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время рабочего визита в регион министра здравоохранения России Михаила Мурашко, 28 октября сообщает пресс-служба республики.