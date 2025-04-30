Брюссель смирился: ЕС согласен покупать российский газ у Азербайджана

Недавний визит в Баку главного внешнеполитического чиновника ЕС было расценено в Азербайджане как «знаковое событие», в ходе которого Брюссель продемонстрировал стремление «отказаться от прежних стереотипов и признать Азербайджан в качестве ключевого партнера».