Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон

Поисковый дрон, способный найти потерявшегося в лесу человека по крику, разработали ученые научно-образовательного центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» Санкт-Петербургского государственного университета.
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