Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Национальная премия была учреждена в 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин через свой канал в Телеграме проинформировал столичную общественность о том, что наш город уже второй раз подряд взял гран-при Национальной премии «Умный город».
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