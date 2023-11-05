В Италии нашли нетронутую гробницу этрусков с редкими артефактами

Двухкамерная гробница, обнаруженная в некрополе Остерия в Вульчи, богатом этрусском городе на территории нынешней центральной Италии, сохранилась нетронутой и содержит чрезвычайно редкие останки и артефакты.
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