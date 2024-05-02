"Я себя чувствую виновным". Хирург Дикарев высказался о состоянии девочки, чьё лицо разорвала собака

Врач месяцем ранее смог спасти внешность мальчика, пострадавшего при аналогичных обстоятельствах. Хирург Алексей Дикарев, получивший широкую известность после того, как прооперировал месяц назад мальчика с откушенным собакой лицом из Карачаево-Черкесской Республики, высказался об аналогичном инциденте, произошедшем в Темрюке.