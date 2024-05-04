Shot: 15-летнего школьника задержали в Брянске за съемку объектов инфраструктуры

В Брянске задержали девятиклассника, который участвовал в террористической организации. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов для украинских кураторов, сообщил Telegram-канал Shot.
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