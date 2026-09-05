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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэл Бортолето: «Думал, «Ауди» будет трудно пройти выйти из первого сегмента, но удалось эффективно использовать слипстрим»

Пилот « Ауди » Габриэл Бортолето подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , в которой занял 11-е место и не сумел пробиться в финальный сегмент.

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