Петербургский клуб «Кристалл» пополнил коллекцию трофеев

Первый месяц осени принес ему девятый титул чемпионов страны по пляжному футболу среди мужских команд и второй Суперкубок России в женском футзале Выступление «Кристалла» в суперфинале, решающем этапе чемпионата России, никого не удивило.
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