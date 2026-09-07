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Иркутск Сегодня

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Мужчина погиб после нападения медведя в Бурятии

ЧП произошло, когда местный житель провожал супругу до автобусной остановки. По пути мужчина свернул в лесополосу, чтобы проверить свой скот.

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