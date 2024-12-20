Смолянам рассказали, как правильно выбрать икру к новогоднему столу

Особенно, когда покупка осуществляется через интернет Управление Россельхознадзора по Брянской, Калужской и Смоленской областям предостерегает жителей региона от покупки некачественной икры к новогодним праздникам.
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