Акушер-гинеколог спрогнозировала дальнейшее уменьшение количества абортов в РФ

Социальные меры поддержки положительно влияют на демографию. Такое мнение руководитель модальности перинатальной и репродуктивной психотерапии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Елена Печникова выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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