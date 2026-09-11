Демократическая Республика Конго: три человека были убиты и двое получили ранения после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь в районе Бутанука города Бени, провинция Северное Киву, в вечерние часы 10 сентября.
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