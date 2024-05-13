Реконструкторы восстановили облик 4000-летнего охотника-собирателя 

Реконструкция человека c Хитры / © Åge Hojem / NTNU University Museum Сотрудники Музея естественной истории и археологии Норвежского технологического университета тщательно проанализировали останки и создали реконструкцию человека с Хитры, которая основана на измерениях скелета и анализе ДНК.
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