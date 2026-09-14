12 сентября на субботник в память о мэре Москвы Юрии Лужкове пришли почти пять тысяч жителей столицы Татьяна Соломон12 сентября Фонд Юрия Лужкова провел в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова.