Мировое обозрение

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Intel Arc A730M была разгромлена мобильной GeForce RTX 3060 в первых игровых тестах

Intel Arc A730M была разгромлена мобильной GeForce RTX 3060 в первых игровых тестах

В китайских СМИ начали появляться первые обзоры мобильного графического ускорителя Intel Arc A730M. Карта тестировалась в составе ноутбука Machenike Discovery Edition 2022, о котором сообщалось ранее.

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