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Как во время «Бури в пустыне» перехватчики МиГ-25 создали для ВВС США больше проблем, чем весь флот других истребителей Ирака вместе взятых

Как во время «Бури в пустыне» перехватчики МиГ-25 создали для ВВС США больше проблем, чем весь флот других истребителей Ирака вместе взятых

Нынешним летом знаменитый американский истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle отметит свой полувековой юбилей.

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