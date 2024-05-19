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Россия и КНДР обменялись тургруппами впервые со времен СССР

Россия и КНДР обменялись тургруппами впервые со времен СССР

Россия и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристическими группами, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который также возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.

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