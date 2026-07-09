Какие цветовые сочетания омолаживают, а какие старят?

Новая причёска и макияж, но в зеркале всё равно не нравится? Возможно, проблема не в волосах, а в том, что любимая кофта перестала выгодно смотреться на лице? Существуют определённые правила: какие цвета действительно освежают образ, а от каких лучше отказаться.