Какие цветовые сочетания омолаживают, а какие старят?

Новая причёска и макияж, но в зеркале всё равно не нравится? Возможно, проблема не в волосах, а в том, что любимая кофта перестала выгодно смотреться на лице? Существуют определённые правила: какие цвета действительно освежают образ, а от каких лучше отказаться.
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