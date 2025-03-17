Трамп: разговор с Путиным будет важным, переговоры подходят к ключевой стадии

Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне заявил, что переговоры об урегулировании на Украине подходят к ключевому этапу, передает Fox News.
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