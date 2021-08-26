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26 августа: а в этот день…

26 августа: а в этот день…

26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке. Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.

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