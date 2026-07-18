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Газета.ру

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MacRumors: все модели iPhone 17 подорожали примерно на 10% в Японии

MacRumors: все модели iPhone 17 подорожали примерно на 10% в Японии

Apple повысила цены на все модели линейки iPhone в Японии. Об этом сообщает MacRumors. По данным издания, стоимость iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в японском онлайн-магазине Apple выросла на 8-11%.

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