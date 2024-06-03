Жителей Архангельской области предупреждают: «безопасных» счетов не существует

Киберпреступники постоянно совершенствуют методы обмана, часто используя социальную инженерию. Одной из популярных схем является предложение защитить деньги с помощью «безопасного» или «специального» счёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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