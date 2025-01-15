Аналитик объяснил, от чего будет зависеть позиция США на переговорах по Украине

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT отметил, что избранный президент США Дональд Трамп на возможных переговорах по украинскому конфликту будет исходить из реальной обстановки на фронте.
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