Финконсультант Волкова предупредила о влиянии дефицита бюджета на ипотеку

В последнее время часто можно услышать фразу: «Дефицит бюджета увеличился». Данное явление оказывает значительное воздействие на экономическую ситуацию, отметила финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с РИАМО.
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