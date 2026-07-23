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5koleso.ru

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В России построили контейнеровоз на шасси КАМАЗ К5: он соответствует правилам ДОПОГ

Новинка представляет собой компактное и манёвренное решение для контейнерной логистики. Спецавтомобиль предназначен для перевозки контейнеров с опасными грузами и полностью соответствует требованиям ДОПОГ (категории транспортных средств FL и АТ).

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