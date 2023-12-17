Как зарядить телефон без зарядки и пауэрбанка: 8 способов

SI

Sergey Ivanov

Что- то бедновато у автора с фантазией! Предлагаю дополнить! Итак: Зарядка мобильника с помощью электробритвы. Достаете из рюкзака электробритву. Согласитесь, в походе по тайге электробритва- самый необходимый предмет! Разбираете ее. Если снять головку с ножами- то в центре вы увидите вал электродвигателя. Наматываете на него шнурок от ботинка, а вилку бритвы подсоединяете к аккумулятору мобильника. Не забудьте взять с собой в поход моток медного провода! Теперь, если быстро тянуть за шнурок- то вал двигателя начнет вращаться- и двигатель будет работать как генератор, заряжая ваш мобильник! А можно еще вспомнить девочку Грету и ее заботу об окружающей тайге. Выстругиваете пропеллер и насаживаете его на вал. Теперь поднимаете все это на палке- и ветер раскрутит вашу электробритву! . А еще можно взять с собой в поход пьезокристалл от патефона. Приклеиваете его к каблуку, а обе плоскости кристалла соединяете проволокой с мобильником. Теперь кристалл будет вырабатывать ток при каждом вашем шаге! Пару хороших пробежек- и телефон заряжен! . В общем, был такой ученый чудак Эйнштейн. Однажды он сказал: -Бесконечны в природе только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчет вселенной я не уверен....