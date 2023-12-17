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Сам себе мастер

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Как зарядить телефон без зарядки и пауэрбанка: 8 способов

Как зарядить телефон без зарядки и пауэрбанка: 8 способов

Если вы не луддит, а ваш телефон не Nokia 3310, выходить из дома без зарядки для смартфона — ошибка.

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Комментарии
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Виктор
зарядку дома оставить, а всю остальную херню с собой таскать. главное гвозди не забыть!
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Что- то бедновато у автора с фантазией! Предлагаю дополнить! Итак: Зарядка мобильника с помощью электробритвы. Достаете из рюкзака электробритву. Согласитесь, в походе по тайге электробритва- самый необходимый предмет! Разбираете ее. Если снять головку с ножами- то в центре вы увидите вал электродвигателя. Наматываете на него шнурок от ботинка, а вилку бритвы подсоединяете к аккумулятору мобильника. Не забудьте взять с собой в поход моток медного провода! Теперь, если быстро тянуть за шнурок- то вал двигателя начнет вращаться- и двигатель будет работать как генератор, заряжая ваш мобильник! А можно еще вспомнить девочку Грету и ее заботу об окружающей тайге. Выстругиваете пропеллер и насаживаете его на вал. Теперь поднимаете все это на палке- и ветер раскрутит вашу электробритву! . А еще можно взять с собой в поход пьезокристалл от патефона. Приклеиваете его к каблуку, а обе плоскости кристалла соединяете проволокой с мобильником. Теперь кристалл будет вырабатывать ток при каждом вашем шаге! Пару хороших пробежек- и телефон заряжен! . В общем, был такой ученый чудак Эйнштейн. Однажды он сказал: -Бесконечны в природе только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчет вселенной я не уверен....
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