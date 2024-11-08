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Царьград

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Миллиардер Дэвид Сакс назвал причину украинского конфликта

Миллиардер Дэвид Сакс назвал причину украинского конфликта

Глупость Байдена стала причиной украинского конфликта, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.Конфликт на Украине произошёл из-за глупости президента США Джо Байдена, считает миллиардер Дэвид Сакс.

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