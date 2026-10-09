Спорт и диета
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Спорт и диета

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Тяжёлые силовые тренировки после 60 лет: что говорит наука о гирях и активном долголетии

Тяжёлые силовые тренировки после 60 лет: что говорит наука о гирях и активном долголетии

Когда-то я искренне верил, что после шестидесяти жизнь должна становиться размеренной и осторожной, особенно в том, что касается физических нагрузок.

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