Ковры в казино

Многие ковры в отелях и казино Лас-Вегаса невероятно яркие. Этот дизайн — настоящее оскорбление эстетических чувств, однако лежат они там с определенной практической целью — чтобы туристы «не спали» и тратили деньги в казино.
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