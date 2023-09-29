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«Амкар Пермь» встретится с «Текстильщиком». Пермякам нужна ваша поддержка на стадионе!

«Амкар Пермь» встретится с «Текстильщиком». Пермякам нужна ваша поддержка на стадионе!

В 12 туре LEON Второй лиги «Амкар Пермь» принимает «Текстильщик». Матч состоится 1 октября в 14:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

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