Британские ВМС готовы задерживать российские суда в проливе Ла-Манш

Британские военные силы выразили готовность задерживать российские суда в Ла-Манше. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о наблюдении за судном "Янтарь", предполагая его использование для шпионажа.
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