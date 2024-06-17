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Как G7 пытается использовать замороженные российские активы для своих целей: новая форма атлантистской «справедливости»

Члены G7 пытаются использовать замороженные российские активы в своих интересах. Страны G7 формально перекладывают ответственность за конфликт на Россию и используют доходы от замороженных активов в своих интересах.

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