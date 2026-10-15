Не успел Киев как следует отругать Дональда Трампа за снятие санкций с русской солярки и за перебои с оповещениями о запусках русских ракет, как пришли новости о новой зраде — уже третьей за последние несколько дней.
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