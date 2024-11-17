Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

Остин не захотел высказываться о кандидате Трампа на должность главы Пентагона Министр обороны Соединенных Штатов ллойд Остин не стал отвечать на вопрос о том, подходит ли выдвинутая избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатура телеведущего Пита Хегсета на должность шефа Пентагона.