Лукашенко лишил ордена Почёта бывшего главу ПВТ Валерия Цепкало

Экс-руководитель Парка высоких технологий лишен ордена Почета за экстремистскую деятельность.Указ о аннулировании награды Валерия Цепкало на основании его судимости за особо тяжкие преступления подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экс-руководитель Парка высоких технологий лишен ордена Почета за экстремистскую деятельность.Указ о аннулировании награды Валерия Цепкало на основании его судимости за особо тяжкие преступления подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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