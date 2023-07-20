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Лукашенко лишил ордена Почёта бывшего главу ПВТ Валерия Цепкало

Лукашенко лишил ордена Почёта бывшего главу ПВТ Валерия Цепкало

Экс-руководитель Парка высоких технологий лишен ордена Почета за экстремистскую деятельность.Указ о аннулировании награды Валерия Цепкало на основании его судимости за особо тяжкие преступления подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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