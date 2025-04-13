Пора доставать футболки: Вильфанд рассказал, что на следующей неделе начнется резкое потепление в центре России Ольга БезродняяЖители европейской части России смогут насладиться долгожданным теплом уже на следующей неделе, как рассказал метеоролог Роман Вильфанд.