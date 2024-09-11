Бойцы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ взяли пленных в селе Снагость Курской области.
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Бойцы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ взяли пленных в селе Снагость Курской области.
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